Comic do Eixo Atlântico no Museu do Papel e no Museu dos Lóios

No dia 18 de Abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o Museu Convento dos Lóios e o Museu do Papel Terras de Santa Maria inauguram a exposição conjunta de ilustração e caricaturas “O Cajado de Daghdha”, que reúne dois artistas do Eixo Atlântico. “ O Cajado de Daghdha”, do ilustrador galego Norberto Fernández, é a primeira publicação de banda desenhada do Eixo Atlântico, que nasce da vontade de presentear os cidadãos da Eurorregião com uma publicação no âmbito dos 25 anos da associação transfronteiriça. Na exposição, poderá observar-se o Castelo de Santa Maria da Feira, a Viagem Medieval em Terra de Santa Maria e o presidente da Câmara, Emídio Sousa, que integram esta história de aventuras, onde os protagonistas percorrem o Caminho Português de Lisboa a Santiago à procura de um tesouro.

