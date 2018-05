Companhia holandesa integra actores locais em nova estreia no Imaginarius

Theater Gajes, uma companhia holandesa de teatro de rua, vai integrar um grupo de actores amadores locais no espectáculo “Odyssee”, uma criação em estreia no Imaginarius, que será concluída depois do dia 16 de Maio, em residência artística no território feirense. Os participantes selecionados vão ser parte integrante de um workshop intensivo relacionado com a manipulação de estruturas cénicas no espaço público, dinamizado pela própria companhia.

As inscrições para participação no workshop estão abertas, e a iniciativa decorrerá entre os dias 16 e 26 de Maio, das 20h00 às 23h00, junto à Casa do Moínho, na envolvente das piscinas municipais de Santa Maria da Feira. A inscrição é gratuita, estando sujeita a aviso prévio, que poderá ser feito através do e-mail workshops@imaginarius.pt.

