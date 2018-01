A Unidade Sócio-Ocupacional da Casa Ozanam celebra o seu 10 aniversário no dia 2 de Março e o programa conta com o concurso de fotografia “Na Minha Mente”. Esta iniciativa tem como objectivo promover a discussão sobre a importância da saúde mental. A participação no concurso é gratuita e a entrega de fotografias decorre entre 15 de Janeiro e 15 de Fevereiro de 2018. A votação para escolha das fotografias vencedoras, tanto pelo júri, como pela página do facebook da Casa Ozanam, decorrerá entre 16 e 23 de Fevereiro de 2018. A fotografia vencedora votada pelo júri terá como prémio uma máquina de filmar JVC e a fotografia vencedora com o maior número de gostos no álbum criado na página de facebook da Casa Ozanam terá como prémio um voucher para uma sessão fotográfica – oferta Mio Cuore/Atelier de Fotografia. O concurso dará origem à Exposição Comunitária "Na Minha Mente" e entrega de prémio do concurso fotográfico que contará com a participação do Fotógrafo César Coroliano. Consulte o regulamento em https://www.facebook.com/casaozanamsjv/.