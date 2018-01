No próximo dia 26 de Janeiro, sexta-feira, o projecto “Contos Contados” ocupará a Biblioteca de Souto, pelas 21h30. A iniciativa pretende reconquistar o gosto pela leitura e pela arte de fazer teatro, apoiando-se na figura do contador de contos, como alguém capaz de construir os mais diversos ambientes e personagens ao sabor do texto que vão lendo.