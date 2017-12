Dead Combo actuam no Cineteatro em 2018

Será a 17 de Novembro de 2018 que os Dead Combo, duo de Tó Trips e Pedro Gonçalves,

chega ao Cineteatro António Lamoso, pelas 22h00. A melodia exprime-se por si só e dispensa o

uso de vocais. Através do uso de uma guitarra e de um contrabaixo, o duo canta sobre o Tejo,

sobre Lisboa, Portugal e o Mediterrâneo, uma África imaginária e a vastidão do território

americano. Os dois instrumentos são tocados por um certo clima de rock n’ rol, e reúnem,

entre si, anos e anos de música que atravessa horizontes, juntando blues e fado numa só faixa.

“A Bunch of Meninos” é o mais recente trabalho dos Dead Combo, e simboliza um dos mais

únicos trabalhos produzidos em Portugal, em termos de atmosfera sonora, da última década.