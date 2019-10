Diogo Divagações e Maze abrem as sessões de Hip-Hop

Diogo Divagações é feirense e pauta o seu trabalho por uma escrita que se divide entre livros e música. Em palco, transporta o público numa viagem sensitiva pelas paisagens que as palavras permitem criar. Maze é o nome artístico de André Neves, que começou por se evidenciar nas mensagens que coloriam o cinzento da Invicta e transpôs depois para o papel, através da escrita, o que não conseguia expressar de outra forma. Autor de um dos maiores clássicos do rap nacional, o tema ‘Brilhantes Diamantes’, experimentou sonoridades distintas e durante mais de duas décadas tem desenvolvido o papel de ativista, agitador cultural, artista visual, poeta e educador.

As Hip-Hop Sessions, com a curadoria do diretor de cena do Cineteatro António Lamoso, João Matos, são um novo conceito em Santa Maria da Feira, uma aposta municipal destinada ao público que faz do Hip-Hop além de um estilo musical, um estilo de vida. Juntando artistas de origens diferentes, mas que partilham a mesma casa, no dia 30 de outubro, Diogo Divagações e Maze reúnem-se no Cineteatro António Lamoso para um espetáculo colaborativo sem igual, em que não faltará a música que têm em comum, ‘Para Voltar’.

