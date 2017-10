Dragões, bruxas e zumbis vão tomar conta da Feira no Halloween

Personagens de contos e lendas fantásticas ganham vida saídas dos sonhos mais profundos que preenchem o imaginário do Halloween. Um percurso pelo ex-libris da cidade, recheado de momentos inesquecíveis é o mote do Grupo Alquimia para a terceira edição do Castelo assombrado. Este ano, os aventureiros dispõem de três dias para visitar o espaço.

Joaquim Morais, do Projecto Alquimia, explica que o evento é organizado pele grupo de animação, pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, e pelo Agrupamento de Escolas Coelho e Castro e, desta vez terá três dias. “Devido à grande afluência, decidimos dedicar um dos dias, que será o dia 29 de Outubro, apenas às crianças. Numa parceria com a Câmara estará aberto a todas as escolas primárias”.

De acordo com o representante do Grupo Alquimia, trata-se de “um dia mais suave em termos de sustos, depois o dia 28 e o dia 31 está aberto a toda a gente”.