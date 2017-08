Encontro de Folclore de Souto com amor à camisola

A vila de São Miguel de Souto recebeu, no passado sábado, o XXIII Encontro de Folclore. A iniciativa foi organizada pelos “Romeiros de Souto”, associação que tem acarretado a responsabilidade desde a primeira edição. O palco estava montado, próximo da Junta de Freguesia de São Miguel de Souto, os grupos foram subindo ao palco e continuaram o seu trabalho de cultivo pelos costumes e maneiras antigas, para que não se percam no tempo e no espaço, ao som de concertinas e cantadores.

Daniel Oliveira, Presidente dos “Romeiros”, fundou o grupo “há 23 anos, a 2 de Novembro de 1994”. A experiência que foi acumulando ao longo dos anos permite ao presidente da associação distanciar-se e fazer um balanço comparativo entre o passado e o presente do folclore. “Na vila de São Miguel de Souto as pessoas não ficam a ver o espectáculo do início ao fim. Isto não acontece quando viajamos para outras partes e actuamos. Falta cultivar o gosto pelo folclore e por aquilo que representa. Agora não existe “amor à camisola”, é muito diferente da reacção que inicialmente tínhamos” – recorda.

A existência de outras associações concorrentes acaba por desviar o público do folclore, e o revivalismo e a tradição vão-se degradando. “Temos pessoas que estão connosco desde o início do grupo. Essas pessoas ajudam muito, em tudo o que podem. Contudo, desde que apareceram cá os Escuteiros, o público fugiu. Não sei porque razão isto aconteceu… Talvez porque nos Escuteiros qualquer criança é integrada nas actividades de forma imediata, e no folclore as coisas levam o seu tempo” – lamenta Daniel Oliveira.