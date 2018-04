Exposição de pintura de Pascal Bost na Biblioteca Municipal

Entre os dias 7 de Abril e 26 de Maio, a Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira receberá uma exposição de pintura do artista francês Pascal Bost, que poderá ser visitada entre as 10h00 e as 19h00, com entrada gratuita. O trabalho “Arquitecturas Minerais” foi realizado entre os anos de 2012 e 2018, e tem como destaque as obras “Minerais” e “Urbanos”. “Esta pintura remete-nos para um universo feito de mineralidade, espectacular e forte. A utilização da pedra e da terra tornam-se elementos essenciais à sua expressão plástica”- lê-se no catálogo da exposição.

