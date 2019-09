Feira das Colheitas regressa a Lourosa

Projeto será desenvolvido pela Companhia Persona e o Grupo Cénico de Lourosa

O Grupo Cénico de Lourosa e Companhia Persona reuniram-se para trazer à freguesia de Lourosa a recriação da vivência do Largo da Feira, no século XX, nos dias 14 e 15 de setembro.

Inserida no Programa de Apoio a Projetos Culturais (PAPC), “As Feiras da Feira” – promovida pelo Grupo Cénico de Lourosa – propõe-se a recriar a antiga Feira das Colheitas e a vivência do Largo da Feira em meados do século XX. Com direção artística da Companhia Persona, a iniciativa contemplará três peças – “As Feiras da Feira”, “A Flor da Aldeia” e uma recriação das Consoadas e Leilão – fruto de um intenso trabalho de pesquisa que envolveu os habitantes e frequentadores do Largo da Feira dos Dez, em Lourosa.

O evento toma início no dia 14 de setembro com fanfarra, às 21h00, seguido do espetáculo “As Feiras da Feira”, que envolverá o Grupo Cénico e elementos da comunidade.

