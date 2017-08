Festival de Folclore de São João de Ver é ‘uma chama que se mantém viva’

O 35º Festival de Folclore de São João de Ver aconteceu no sábado, 15 de Julho, num programa recheado de cultura, tradição e revivalismo.

A organização ficou ao encargo da Associação Cultural e Desportiva da Lavandeira (ACDL), como já acontece desde a primeira edição. “Todos os anos organizamos o Festival de Folclore. Contudo, o ano passado tivemos o falecimento de uma associada que nos era muito querida e por respeito decidimos não organizar o evento. Já tínhamos tudo preparado e à última da hora cancelamos” – afirma Tomás Sá, Presidente da Associação.

Esta festividade torna-se relevante para a terra e para a ACDL. Funciona como uma porta à demonstração e, simultaneamente, como uma forma de divertimento e de preservação de costumes que se foram perdendo com o passar do tempo. “Durante o Festival, damos a conhecer o resultado do nosso trabalho anual no sentido da preservação dos usos e costumes de tempos passados e, ao mesmo tempo, proporcionamos um passatempo à população” – considera o Presidente.