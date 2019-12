Festival Termómetro continua a dar palco a talentos emergentes

Uma das etapas realiza-se em Santa Maria da Feira com entrada gratuita

O Festival Termómetro percorre seis cidades do país, entre as quais Santa Maria da Feira, para dar a possibilidade aos novos valores nacionais de mostrarem o seu talento. A final desta 25.ª edição decorre em janeiro e o prémio é a participação nos festivais NOS ALIVE e Bons Sons, além de tempo em estúdio e a gravação de um videoclipe.

25 anos depois da sua criação, o Festival Termómetro continua a percorrer o país com o desígnio de divulgar novos artistas e dar-lhes palco para que se tornem o futuro da música em Portugal. Este ano, são oito etapas em seis cidades do país, e uma edição em Madrid, todas agraciadas pela presença de um artista consagrado, muitos dos quais começaram eles próprios no Festival Termómetro.

