Foi no passado fim de semana, de 14 e 15 de Julho, entre as 15h00 e as 23h00, que as acções da história regressaram a Santa Maria da Feira. “O Regresso às Origens”, uma iniciativa incluída no Programa de Apoio a Projectos Culturais (PAPC), celebrou, em 2018, a sua quinta edição, e ocupou o Castro de Romariz recriando o intervalo histórico entre o século V A.C. e o século II D.C. ~