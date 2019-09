GO’EL traz experiência de espetáculo intensa

Os próximos quatro meses englobam uma programação diversificada e recheada de momentos culturais no Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira. Diogo Leite e Dani Valente são a primeira experiência em palco, em mais um À4HÁ, para mostrar o seu projeto de música experimental e eletrónica, no dia 18 de setembro.

A abrir o quadrimestre de programação no Cineteatro António Lamoso, GO’EL é apresentado como experiência em palco, pelas 22h00, em mais um À4HÁ, com o preço simbólico de 2,5€. O projeto de música de Diogo Leite e Dani Valente aposta na música experimental e eletrónica através do seu ‘Alter Ego’, disco lançado em abril de 2018. Uma mistura de bateria, guitarra e teclado com confortáveis paisagens em conflito, que incorporam projeção de vídeo e luzes, assente numa onda de som massiva e numa experiência de espetáculo intensa