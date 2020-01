Grau Zero da Companhia explora dança

Ballet Contemporâneo do Norte promove projeto no Cineteatro António Lamoso

Inspirado na obra seminal de Roland Barthes, o projeto Grau Zero da Companhia precipita-nos para a abordagem à iniciação de técnicas de dança que assistem à construção de uma companhia. Trata-se de um programa de formação para profissionais e amadores das artes performativas que inclui laboratórios a incidir sobre funções e práticas centrais na atividade do Ballet Contemporâneo do Norte, coordenados pelos seus colaboradores mais frequentes. O objetivo da iniciativa é questionar a ideia de companhia e antever estratégias de trabalho em conjunto.

