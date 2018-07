O tema de 2018 é intitulado “Retratos na Aldeia”. O objetivo? Visitar cada aldeia fotografando as pessoas que, por unanimidade, são consideradas emblemáticas do local. Depois, existem as novidades. A “Parada da Galinha” – uma escultura de uma galinha 3D elaborada pela comunidade, remetendo às tradições e costumes do lugar – com formação de Rui Sousa e organização da Associação de Marionetas da Feira, o “Vira do meu saiote” – oficina de costura de trajes tradicionais e o “Baile da Aldeia” – oficina de danças tradicionais, que animaram o fim – de -semana.