“Hora do conto” no Museu de Lamas

No próximo dia 8 de dezembro, domingo, o Museu de Lamas irá apresentar a “Hora do conto – Ninguém dá prendas ao Pai Natal”, pelas 15h00.

A sessão de dezembro do programa “A minha família vai ao Museu! E a tua?!” é especialmente dedicada ao Natal com a hora do conto “Ninguém dá prendas ao Pai Natal”, com o custo de entrada de 3€.

Esta é uma história que retrata o Pai Natal, que se encontra triste, porque ninguém se lembra dele: “(…) Ainda mal tinha acabado de soltar aquele queixume quando se ouviu bater à porta: truz, truz, truz (…)”. Uma a uma vão chegando as visitas, essencialmente personagens do universo literário infantil, com presentes para o Pai Natal.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.