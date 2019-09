IV Festival da Cerveja Artesanal no Mercado Municipal

Santa Maria da Feira brinda com cerveja artesanal com lúpulo feirense

Em Santa Maria da Feira, o mês de setembro despede-se com um brinde de cerveja artesanal. É entre 27 e 29 deste mês que se realiza mais uma edição do Festival da Cerveja Artesanal com Lúpulo Feirense, no Mercado Municipal da cidade, contando com dez cervejeiros locais e nacionais. O IV Festival da Cerveja Artesanal com Lúpulo Feirense celebra, uma vez mais, a arte e o saber da cerveja artesanal, apresentando no Mercado Municipal, obra emblemática do arquiteto Fernando Távora, diversos tipos, aromas, sabores e texturas da cerveja artesanal, sendo o lúpulo feirense o protagonista.

Vadia, Quatro Torres, Deusa, Burguesa, Mickas, Letra, Maldita, Lúpulo e Cerveja das Terras de Santa Maria, Post Scriptum e Naia são as dez cervejeiras já confirmadas para este festival que vai aliar a prova das diferentes “loirinhas” ou “morenas”, consoante o gosto, à cozinha petisqueira com a oferta de street food e também à doçaria tradicional. O Festival da Cerveja Artesanal com Lúpulo Feirense assume-se igualmente como um local privilegiado de convívio e, por isso, a música também se vai ouvir no Mercado com Danças Ocultas, no dia 27 de setembro, às 21:30h, “The Acoustic Foundation”, no dia 28, também às 21:30h, e “Seven Dixie”, a partir das 19:00h, do dia 29 de setembro.

