Jorge da Rocha apresenta novo álbum “Blau”

No Cineteatro António Lamoso a 4 de dezembro

O músico feirense, atualmente radicado em Barcelona, regressa à terra natal, no dia 4 de dezembro, com um novo trabalho que mistura diferentes estilos e instrumentos, prometendo não deixar ninguém indiferente.

Após o êxito dos dois discos anteriores na Europa, América e Ásia, o novo trabalho de Jorge da Rocha, “Blau”, incorpora guitarras, percussões, cordas e elementos eletrónicos que conduzem a novas sonoridades, ampliando o universo deste músico inquieto, emotivo e curioso. Entre música moderna, jazz e músicas do mundo, a sua expressividade e o encanto das suas canções continuam a conquistar novos públicos. O músico toca no Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira, no dia 4 de dezembro, às 22h00.

