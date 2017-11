Mão Morta: “O Concerto em Santa Maria da Feira é a cereja no topo do bolo”

O próximo dia 9 de Dezembro é especial para os Mão Morta, tornando-se também especial para a cidade de Santa Maria da Feira, que recebe no Cineteatro António Lamoso o concerto que marca o fim da digressão especial relativa ao álbum Mutantes S.21. Mais do que isso, realiza-se no dia em que foi precisamente editado há 25 anos, em 1992. O Jornal N falou com Adolfo Luxúria Canibal numa entrevista exclusiva.

Não estava nos planos dos Mão Morta celebrar os 25 anos do álbum Mutantes S.21. Agora que a tournée da celebração está a chegar ao fim, houve uma nova dinâmica na forma de apresentar o álbum ao público? Qual?

Não estava nos nossos planos porque nem nos lembrávamos da efeméride. Mas a partir do momento em que alguém fez as contas e se lembrou da data e mostrou interesse em comprar um espectáculo que tivesse esse disco como protagonista, e que assentimos em fazê-lo, começámos logo a imaginar como transpor para palco os três temas do álbum nunca antes tocados ao vivo, essencialmente por dificuldades técnicas, e como tornar esse repor do álbum em palco um espectáculo interessante e novo, fugindo ao passadismo nostálgico a que o assunto se prestava. E encontrado o figurino para isso acontecer, a dinâmica aconteceu naturalmente, à volta das ilustrações para os temas a apresentar e da sua manipulação digital em directo.

Para a digressão dos 25 anos do álbum foram acrescentadas novas componentes, como por exemplo, a inclusão de artes visuais como a ilustração. Por que razão decidiram apostar nessa vertente ou em novas componentes?

Queríamos fugir ao maior risco de uma comemoração em que nos propomos tocar ao vivo um disco marcante 25 anos depois da sua edição e que era o da nostalgia, dos espectáculos se transformarem numa qualquer comemoração dos “bons velhos tempos” juvenis, como se a vida tivesse acabado e a pertinência artística não estivesse mais na ordem do dia. Isso foi conseguido com um espectáculo em que o disco é apenas o pretexto para algo novo, completamente tecnológico e com uma dinâmica criativa que era tecnicamente impossível há 25 anos. No fundo, os temas apresentados, na forma e na essência, são como temas novos, só vagamente habitados pelo que foram 25 anos antes. E a opção de trabalhar com ilustrações derivou do facto de na edição original do disco ter havido uma edição especial em vinil com uma banda desenhada, naquilo que na altura era uma despedida do formato e das suas áreas generosas para o trabalho gráfico. Não se tendo verificado a falência do vinil, era chegado o momento de voltar a explorar essa ideia, agora ampliando-a para os espectáculos ao vivo.

Concertos, álbuns, experiências, avanços ou recuos… o que representam os mais de 30 anos dos Mão Morta?

São 30 anos, aliás 33! Não há muito a dizer sobre isso, o tempo passa e quanto a isso não há nada a fazer. Nós vamo-nos divertindo e sobretudo aprendendo, e nem damos pelo passar do tempo… Mas não é sempre assim com as coisas que nos apaixonam?

