“Merenda do Papeleiro” junta operários no Museu do Papel

No próximo dia 8 de Abril, entre as 15h00 e as 17h30, o Museu do Papel Terras de Santa Maria realiza a “Merenda à Papeleiro”, dirigida a antigos operários e fabricantes de papel, que contará, também, com a presença de cantigas de outros tempos. A actividade pretende reforçar os laços entre a comunidade papeleira e o Museu, num ambiente descontraído, onde se reaviva a memória e partilham histórias ligadas ao fabrico do papel.

