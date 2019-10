“Monólogos da Vagina” explora universo feminino

No Cineteatro António Lamoso

Joana Pais de Brito, Júlia Pinheiro e Paula Neves são as estrelas desta versão dos Monólogos da Vagina, que traz ao Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira, no dia 19 de outubro, uma cómica mas real abordagem da experiência sexual e social feminina.

Baseado no texto de Eve Ensler, ‘Monólogos da Vagina’ é um compêndio de histórias divertidas, cruas e reais que desvendam um pouco mais sobre o desconcertante universo feminino. Sucesso de bilheteira há vários anos, chega agora ao Cineteatro António Lamoso no dia 19 de outubro, às 22h00. Cada um dos pequenos monólogos, interpretado pelas atrizes Joana Pais de Brito, Júlia Pinheiro e Paula Neves, lida com a experiência feminina, utilizando a vagina como uma ferramenta de capacitação feminina e personificação máxima da individualidade, em assuntos como sexo, prostituição, imagem corporal, amor, violação, mutilação genital feminina, masturbação, nascimento, orgasmo, entre outros. A noite promete comédia mas também uma séria interpretação de temas que não passam despercebidos nos dias de hoje.

