Museu de Lamas prepara Noite de Halloween

No próximo dia 31 de outubro, use a imaginação, traje a rigor e celebre a noite de Halloween no Museu de Lamas: uma noite singular, de magia e encanto própria para “miúdos e graúdos”, para vivenciar com a família e amigos.

O Museu assume novas roupagens visuais, sonoras e interativas. Enche-se de cores, texturas e fantasia, de uma criatividade sem par, de novo sob a curadoria da Companhia Persona. Bruxinhas, Magos, Morcegos, Mochos e Corujas sabedoras; Fantasmas, Múmias, Zombies; Abóboras vaidosas, Gatos de negro encantado e outras figuras ligadas ao imaginário do Halloween “invadem” o Museu, espalhando-se pelos seus mais diversos espaços e pormenores. Esperando por si, e também pela sua bela e aterradora fantasia, numa noite repleta de diversão e encantamento. O “Caldeirão dos Feitiços” já fervilha e dele, muitas doçuras e travessuras vão saltar! Partida ou doce!? A tradição do calcorrear das casas e ruas nesta noite encantada e tenebrosa em busca de um doce ou da prática de uma travessura divertidamente apavorante estende-se ao espaço do Museu. Tente a sua sorte, desafie o “Caldeirão dos Feitiços”. Escolha a mais horripilante e assustadora pintura facial e encarne o seu personagem para nesta viagem mágica entrar. Com a ajuda sobrenatural e mágica de Bruxas de serviço, participe nas diferentes oficinas de expressão plástica que propomos e leve para casa memórias desta noite de “susto”: “Aterradoras e formosas, as Abóboras vaidosas!”

