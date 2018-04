Museu de Lamas reserva Abril para celebrar a Dança

O Museu de Lamas promove, entre os dias 2 e 30 de Abril, a visita e oficina de expressão plástica “Uma visita… movimentada!”, destinada a crianças do ensino pré-escolar e 1º ciclo, e a entrada terá o custo de três euros e requer marcação prévia. Assim sendo, entre as 10h00 e as 12h00, e as 14h30 e as 16h30, o Museu lamacense celebra o Dia da Dança (29 de Abril), com uma exposição permanente e ao som de músicas bem presentes no imaginário infantil. As obras mais relevantes serão observadas numa perspectiva sensorial e motora, identificando as diferentes sensações e sugestões que a iconografia sugere, que culminará na construção de um objecto em cortiça.

Leia mais na edição impressa do Jornal N ou assine a versão digital aqui