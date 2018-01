Os “Três Dês” da Capital da Cultura do Eixo Atlântico 2018

O vereador da cultura elegeu os três D’s de “Diálogo intercultural, Diversidade e Democracia”, para caracterizar a programação da Capital da Cultura que já arrancou. Ao longo das 51 semanas do ano estão programadas 51 actividades, onde também se inscrevem os grandes eventos de Santa Maria da Feira. O orçamento ronda os dois milhões e 200 mil euros, sendo que 480 mil euros são investimento directo da autarquia.

As grandes novidades da Capital da Cultura são o Concurso de Arte Urbana Urbanidades do Eixo, que decorrerá de Maio a Outubro e o EIXOS – Ciclo de Teatro de Marionetas de Portugal e da Galiza, que decorrerá em Março. Mas a programação é extensa e abrange as Artes de Rua, Artes Plásticas, Cinema, Cultura Urbana, Dança, Música, Novo Circo, Stand-Up, Teatro, Teatro de Marionetas, Folclore e Etnografia, Cruzamentos Multidisciplinares, Recriações Históricas, Exposições, Encontros, Colóquios e Seminários, privilegiando as dimensões da criação artística e da participação cultural.

