Perlim celebrou meio milhão de sonhos

Foi no passado dia 8 de Dezembro, na edição de 2017, que Perlim celebrou o meio

milhão de visitantes, em 10 anos de existência. Paulo Sérgio Pais, director da Feira

Viva, faz um balanço “positivo” da edição corrente, e coloca o ênfase na “felicidade” e

na “criação de memórias”, que o evento visa fomentar. “A edição deste ano está a correr

de forma positiva, dentro das nossas expectativas. Ainda não chegamos a metade de

Perlim, mas nestes primeiros tempos contabilizamos já cinquenta mil visitantes, mas

mais importante do que os números, é mesmo o sentimento de felicidade e toda a

dinâmica local e de concessão de memórias que queremos construir nos visitantes.

Nesta edição contamos com espectáculos inéditos, e estamos completamente satisfeitos

com o feedback que temos recebido até ao momento”- afirma o responsável.

