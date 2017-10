Primeira reunião de Câmara do novo mandato marcada por voto de pesar pelas vítimas dos incêndios

Emídio Sousa deu na última semana as boas vindas a todos os vereadores eleitos naquela que foi a primeira reunião de Câmara para um novo mandato. “Espero que tenhamos uma relação correcta e respeitadora” – disse o presidente.

Margarida Gariso lembrou que “há sempre muitos pontos de convergência porque o que nos une são os feirenses” – garantiu. O presidente da Câmara insistiu na elevação política. “Peço que consigamos ter momentos de elevação, de maneira educada e respeitadora, e usar uma linguagem que evite aborrecimentos, por vezes até pessoais, como os que me apercebi na campanha, porque quando o fazemos pomos em causa a democracia”. A vereadora socialista mostrou-se surpreendida pelas palavras do presidente e reagiu: “a história das reuniões de câmara é marcada pelo respeito. Quando diz isso parece que há história…”. O autarca confessou: “houve um episódio que me desagradou muito. Na campanha houve alguns incidentes, episódios do ponto de vista pessoal, mas hei-de dizer-lhe, e também me pode dizer a mim, acho que podemos falar” – prometeu Emídio Sousa.

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira aprovou um voto de pesar pelas vítimas dos incêndios do passado fim-de-semana. “Mesmo sem estar na Ordem do Dia, creio que os vereadores vão concordar num voto de pesar pelas vítimas dos incêndios de domingo e segunda” – afirmou Emídio Sousa.

