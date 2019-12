Projeto municipal ajuda visitantes espanhóis em Perlim

No parque temático de Natal Perlim, as cores amarelo e vermelho recebem os visitantes espanhóis, num projeto que dá a oportunidade aos alunos da Secundária da Feira de treinar, em contexto real, o espanhol que aprendem nas aulas.

O Pelouro da Educação do Município de Santa Maria da Feira, através do projeto Germinar, volta a estimular o envolvimento criativo dos alunos nos eventos do território. O parque temático Perlim, na Quinta do Castelo, conta este ano com um acolhimento especializado para o público espanhol através dos alunos da Escola Secundária de Santa Maria da Feira que frequentam o curso de espanhol. A Oficina de Línguas do Germinar foi desenvolvida a pensar numa aplicação real e os alunos estão equipados a rigor, com as cores da bandeira de Espanha, para que facilmente possam ser identificados e abordados pelo público espanhol.