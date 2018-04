Rui Sinel de Cordes chega a Santa Maria da Feira com “London Eyes”

É já no próximo sábado, 7 de Abril, que o humorista Rui Sinel de Cordes pisará o palco do Cineteatro António Lamoso, com o espectáculo “London Eyes”, com inicio às 22h00, e duração de aproximadamente 70 minutos. Este é o sexto solo de stand-up comedy do humorista que, ao residir um ano em Londres, chega com novos pontos de vista sobre as realidades diferentes a que foi exposto. Embora possa não parecer, “London Eyes” abordará ainda temas tão portugueses como a saudade, novos problemas individuais e colectivos e uma reflexão sobre os tempos futuros que se avizinham, pois se ninguém sabe de onde viemos, parecem existir ainda menos certezas à cerca do local para onde caminhamos.

