Sinfoniónicos voltam a juntar a família para aprender sobre música

No Cineteatro António Lamoso a 24 de novembro

Privilegiando a educação para a música, o Município de Santa Maria da Feira, em conjunto com a Banda Sinfónica de Jovens, volta a promover mais um momento Sinfoniónicos. Obras que explicam o alcance dos instrumentos e remetem para o universo cinematográfico serão apresentadas na 2.ª edição do Sinfoniónicos, no dia 24 de novembro, às 11h30, no Cineteatro António Lamoso, pelo custo de 2,5€ destinado às famílias.

No primeiro concerto, realizado em março, a orquestra deu a conhecer os seus instrumentos através da obra de Benjamin Britten. Neste segundo concerto, a proposta é uma obra do compositor americano Daniel Kallman, com o mesmo propósito, chamada “Yankee Doodling: Guia da Banda Sinfónica de Jovens”. Mais uma vez, o narrador dialoga com a banda e o público, esclarecendo os vários naipes e instrumentos enquanto se desenrola uma obra musical imaginativa e divertida, baseada numa antiga canção patriótica americana. A música apresenta-nos o tema principal como base para muitas variações e passagens contrastantes que servem para ouvirmos cada um dos naipes e, além disso, todos os instrumentos, um por um, em destaque. O programa inclui ainda “Marchas de Arraial: Marchas de Coreto”, do jovem compositor português Nelson de Jesus, cujo trabalho é reconhecido pela abordagem inteligente, modernizadora e instigadora do papel histórico, social e artístico das bandas de música em Portugal. Em Marchas de Arraial, salienta aspetos musicais da atividade das bandas de música nas festas populares, denotando o supremo conhecimento dos seus contextos, mas também explorando as convenções musicais tradicionais fazendo uso da crítica irónica, com uma orquestração que evoca universos cosmopolitas como a música de cinema.

