SMF Youth Talks: Conversas informais em locais improváveis

No âmbito da iniciativa “SMF Youth Talks”

Definidas em função de problemáticas sensíveis e atuais, as SMF Youth Talks, que decorrem durante três sábados de setembro, pretendem despertar a reflexão e a consciencialização crítica dos jovens.

São conversas informais de reflexão, contraditório e inspiração que decorrem em locais improváveis – apenas revelados na véspera por SMS aos participantes – através das quais se pretende potenciar momentos de aprendizagem, partilha, consciencialização e crescimento. As SMF Youth Talks – que abriram em julho com uma edição especial abrilhantada por Nuno Delgado e Catarina Gouveia durante os SMF Youth Days – têm lugar nos dias 14, 21 e 28 de setembro (sábados), sempre pelas 18h00. Destinam-se a jovens com idades entre os 16 e os 30 anos, procurando responder aos seus anseios e expetativas.

A 14 de setembro, o tema será “Comunicação Social | Redes Sociais”, com moderação da jovem Micaela Correia, e como convidados Amílcar Correia, diretor-adjunto do jornal Público, e Jorge Remondes, especialista em Comunicação, Marketing e Redes Sociais. No dia 21 de setembro, o tema é “Trabalho | Futuro”, numa conversa moderada pela ex-Jovem Autarca Sofia Pais, e com convidados como Sérgio Castro, CEO da IT Center, e Pedro Duarte, que lidera o Departamento de Corporate, External & Legal Affairs da Microsoft Portugal.

