Sofia Escobar e Camerata RCO encerram 41ª edição do FIMUV

É já no próximo dia 19 de Maio, pelas 21h30, que Sofia Escobar sobe ao palco do Cineteatro António Lamoso, acompanhada por Sérgio Martins, pela Orquestra de Jovens da Feira e pelo Coro do CiRAC. A actiz/cantora portuguesa chega a território fogaceiro com um galardão de Melhor Actriz de Teatro Musical em Inglaterra, e ainda com uma nomeação para o prémio “Laurence Olivier”.

Um dia depois, é a vez dos Camerata RCO encerrarem a edição de 2018 do Festival Internacional de Música de Paços de Brandão (FIMUV), e desta vez os limites concelhios são ultrapassados: o Palácio do Freixo, no Porto, será o local escolhido para a iniciativa, com início marcado para as 19h00. O colectivo, formado por membros da Orquestra Real de “Concertgebebouw” de Amesterdão, foi louvado pelo New York Times, pelo seu “caloroso e incandescente desempenho”, tendo coleccionado sucesso não só na Holanda, mas um pouco por todo o Mundo. Anualmente, o grupo executa cerca de 50 concertos, passando por capitais da Música como Amesterdão, Viena, Tóquio, Madrid, Roma e Nova Iorque.

Os bilhetes poderão ser adquiridos através dos telefones 22 464 90 61/22 464 90 62, e no CiRAC, através do endereço geral@cirac.pt, sendo que poderão ser comprados de forma presencial na secretaria da associação brandoense.

