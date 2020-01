Programação do Cineteatro António Lamoso

A agenda do Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira, para o trimestre de janeiro a março, preenche-se com diversas disciplinas artísticas, entre elas o teatro, a música e a dança. Nomes como os The Gift, NBC, Sara Correia ou PZ apresentam os seus trabalhos mais recentes e regressam momentos como Sinfoniónicos ou Eixos – Ciclo de Teatro de Marionetas.

No próximo dia 11 de janeiro, o Cineteatro António Lamoso comemora o seu 5.º aniversário e para cantar os parabéns sobe ao palco do auditório a conceituada banda portuguesa The Gift. No pico do Inverno, trazem o Verão com um concerto “mais íntimo do que nunca”. Também em janeiro, o tradicional teatro das Fogaceiras, no dia 20, às 21h30, com o nome “A Feira ainda está Viva”; e no dia 29, o primeiro À4HÁ deste trimestre. Com curadoria da Basqueiro – Associação Cultural, Krake (peixe:avião / Dear Telephone) junta-se a Adolfo Luxúria Canibal (Mão Morta) numa viagem pós-apocalíptica que une o som negro e experimental à voz cavernosa e soturna.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.