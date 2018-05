Thorsten Gruetjen traz um “Grande Embrulho” ao Cineteatro

Conhecido como “Tosta Mista”, Thorsten Gruetjen traz o circo, a ecologia e a tradição a Santa Maria da Feira, no próximo sábado, 5 de Maio, pelas 22h00, com “O Grande Embrulho”. O espectáculo surge apoiado no circo contemporâneo, e reúne ainda as linguagens de clown, dança, música e manipulação de objectos, sendo que a acção se passa em torno de um saco de papel cónico.

