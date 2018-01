Tudo pronto para a Festa das Fogaceiras

A programação para a festa da cidade decorre de 6 a 28 de Janeiro, e é variada. O vereador da

cultura, Gil Ferreira, destacou alguns dos pontos altos das celebrações, recordando que a

tradição do território “que abarca a região medieval, é uma das festas mais antigas de

Portugal”. O vereador da cultura ressalvou o facto da missa solene que terá lugar no dia 20 de

Janeiro ser transmitida num ecrã gigante para poder ser acompanhada por todos, e em

streaming via Facebook. O programa oficial do feriado municipal começa às 10h30 com o

Cortejo Cívico, dos Paços do Concelho à Igreja Matriz. Às 11h00 terá lugar a Missa Solene com

Bênção das Fogaças. À tarde parte da Igreja Matriz, às 15h30 a tradicional Procissão das

Fogaceiras pelas ruas do centro histórico.