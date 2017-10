Um brinde ao lúpulo da Feira no Festival de Cerveja Artesanal

Entre a passada sexta-feira e ontem, o Mercado Municipal de Santa Maria da Feira moldou-se e adaptou-se para receber o II Festival de Cerveja Artesanal com Lúpulo Feirense. Entre a “Ruiva”, a “Loura”, a “Wonderlust” e a “Stout”, houve bedida para todos os gostos e com muita animação à mistura.

A iniciativa contou com a participação de 7 cervejeiros, que apresentaram 7 cervejas exclusivas e de edição limitada, todas elas com Lúpulo Feirense.

Embora a Cerveja tenha sido a personagem central de todo o evento, existiram também várias bancas com produtos gastronómicos típicos e que serviram de acompanhamento à bebida. Entre fogaça, bolo de fogaça, muralhas de queijo, tiramisú de fogaça, crepes doces e salgados, sandes de vários tipos, mexilhões, tapas e tábuas de queijos, estavam reunidos os ingredientes necessários para o sucesso da iniciativa.

