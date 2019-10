Um susto, dos bons: chegou o Halloween do Zoo de Lourosa

Dois dias inesquecíveis com atividades e visitas “de arrepiar”

A edição de 2019 do Halloween no único parque ornitológico do país vai ser melhor que nunca, e num fim de semana que promete ser assombroso, Corujas, Mochos e Bufos serão os anfitriões da festa. Nos dias 26 e 27 de outubro, o Zoo de Lourosa abrirá as suas portas para assustadoras e divertidas brincadeiras, decorado especialmente para a ocasião, e desafiando a que toda a família vista o seu melhor traje halloweenesco e se junte a nós .

As salas educativas também estarão vestidas a preceito, e por entre o “Hooo… Hooo….” das corujas os mais novos poderão participar em atividades e jogos, onde se privilegia a reutilização de materiais, que os deixarão arrepiados de alegria e boa disposição. Haverá também uma exposição interativa onde os participantes poderão espreitar como as rapinas noturnas vêem o mundo! É que os olhos destas aves estão orientados para a frente e não se movem, pelo que têm que rodar a cabeça para a direita ou esquerda se querem ver o que se passa à sua volta.

E porque é de Halloween que se trata, o momento “Doçura e Travessura” não poderia faltar, sendo que uma roda da sorte ditará se o momento será ou não doce.

