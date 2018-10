V Festival de Teatro do GEDE

O mês de Outubro será sinónimo de novo Festival de Teatro para o Grupo de Expressão Dramática de Escapães (GEDE). A abertura do evento está marcada já para o próximo dia 6 de Outubro (sábado), com uma comédia musical apresentada pelo Avelaína Teatro (Espanha). Todas as sessões tomarão como palco o Salão Paroquial de Escapães e o grupo da casa subirá ao palco no dia 13, pelas 21h30, com a comédia “Os (des)amores de Inês”. Um dia depois, será a vez dos Arautos (Esmoriz) apresentarem o teatro infantil “Circo Mágico” pelas 17h00.

