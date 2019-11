“Variações Filarmónicas” no Concerto de encerramento das Fogaceiras

Bilhetes já disponíveis

Os bilhetes para o concerto de homenagem à vida e obra de António Variações – “Variações Filarmónicas” –, agendado para o dia 25 de janeiro, pelas 21:45h, no grande auditório do Europarque, em Santa Maria da Feira, estão já disponíveis para venda na Rede Ticketline (online, em www.ticketline.pt, e em todos os postos de venda e parceiros). Cerca de 220 músicos das 4 Bandas Filarmónicas de Santa Maria da Feira, Joana Espadinha, os irmãos de António Variações – Jaime e Luiz Ribeiro – e os artistas locais Joana Almeirante e Goodfellas serão os protagonistas deste espetáculo de tributo a um dos ícones da música portuguesa.

António Joaquim Rodrigues Ribeiro, conhecido no mundo artístico e musical por António Variações, nasceu no Lugar de Pilar, uma pequena aldeia da freguesia de Fiscal, no distrito de Braga, tendo falecido a 13 de junho de 1984.

