A Comissão de Vigilância do Castelo de Santa Maria da Feira organiza a Conferência “Uma Viagem pelos Museus” a proferir pelo Dr. Emílio Rui Vilar no Salão Nobre do Castelo a 9 de Fevereiro, às 18h15. O reconhecido conferencista propõe uma viagem rápida pelos principais museus do mundo, realçando o seu papel nas sociedades contemporâneas.A apresentação do conferencista estará a cargo do Dr. Artur Santos Silva.