No dia 6 de Maio, o Museu Convento dos Lóios, em Santa Maria da Feira, vai assinalar os 458 anos do lançamento da primeira pedra do conjunto arquitetónico Convento e Igreja com duas visitas encenadas, no âmbito da terceira edição da iniciativa “MCL – Mais Cultura e Lazer”.

As visitas encenadas, agendadas para as 15h00 e 16h30, vão conduzir os visitantes pelos vários espaços do convento que outrora desempenhou, entre outras funções, a de Tribunal e Administração do Concelho, Teatro D. Fernando II, Animatógrafo, Cadeia e Conservatório do Registo Civil.

Leia mais na edição impressa do Jornal N ou assine a versão digital aqui