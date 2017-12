XV Encontro de Grupos e de Cantadores de Janeiras e de Reis em Santa Maria da Feira

O Cineteatro António Lamoso apresenta no dia 14 de Janeiro o XV Encontro de Grupos de Cantadores de Janeiras e de Reis. O encontro tem hora marcada a partir das 15h30, e as entradas são gratuitas.

Alberto Gilde, presidente da Direcção do Grupo de Danças e Cantares Regionais da Feira, conta que “antigamente, grupos de homens e rapazes juntavam-se para ir dar as Boas-Festas às famílias de lavradores com algumas posses, na noite de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro. A tradição chegou até nós, embora já vivida duma forma mais elaborada nos últimos tempos, com cantares musicalmente trabalhados, e é conhecida pelo nome de – Cantar as Janeiras. O mesmo acontecendo na noite de 5 para 6 de Janeiro, (dia de Reis), a que se dá o nome de – Cantar os Reis”.

