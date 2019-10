Artista feirense Marco Baptista expõe em Esmoriz

No âmbito do FESTIVAL SET’ARTES III, inaugurou no passado domingo, dia 20 de outubro, pelas 16h00, no Auditório do Grupo de Teatro Renascer, em Esmoriz, a Exposição de Pintura “SER SER, SER CORPO”, da autoria do artista plástico Marco Baptista, natural de Santa Maria da Feira. Marco Baptista (Santa Maria da Feira, 1977), é licenciado em Pintura pela Escola Superior Artística do Porto (ESAP), tendo posteriormente obtido o grau de Mestre em Ensino das Artes Visuais na Escola Universitária das Artes de Coimbra/ Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra. O seu discurso visual, normalmente, situa-se entre o desenho e a pintura. A linha é dos elementos da linguagem visual o que representa o inicio e a estrutura das suas (des)figurações. A cor aparece posteriormente mais ou menos saturada, respeitando ou transgredindo os espaços/formas anteriormente representados. A figura humana, mais concretamente o corpo humano, assume-se quase sempre como o assunto principal representado nas suas obras. Corpo enquanto materialização do Ser, ou, o Ser materializado exclusivamente através do Corpo. A nudez da figura humana, essencialmente feminina, não pretende ser um apelo gratuito ao erotismo ou sexualidade do Corpo, mas sim uma metáfora figurativa do mais puro, e básico, grau de relação entre Seres. As figuras ao surgirem num primeiro plano, e único, sobre um fundo destratado formalmente, transmitem uma sensação bastante forte de isolamento e solidão. Esta exposição estará patente até ao dia 6 de dezembro.