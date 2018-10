Retrospetiva da Bienal de Pintura do Eixo-Atlântico no Museu dos Lóios

O Museu Convento dos Lóios, em Santa Maria da Feira, acolhe até 11 de novembro a exposição retrospetiva da Bienal de Pintura do Eixo Atlântico. Esta mostra itinerante reúne obras vencedoras das edições anteriores da Bienal de artistas da Galiza e do norte de Portugal.

A exposição retrospetiva das obras premiadas nas últimas onze edições da Bienal de Pintura do Eixo Atlântico chega agora a Santa Maria da Feira, com mais de duas dezenas de obras expostas no Museu Convento dos Lóios. De acesso gratuito, a exposição pode ser visitada das 9h30 às 17h00, de terça a sexta-feira, e das 14h30 às 17h30, aos sábados e domingos.

