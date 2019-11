Filme “Yesterday” na Biblioteca Municipal

No próximo dia 14 de novembro, às 21h30

Baseado numa premissa inverosímil, o filme “Yesterday” recebeu o aval dos membros originais da banda The Beatles, que se viram “obliterados” neste filme depois de um apagão global. O único a não sofrer as consequências do mesmo foi Jack, o protagonista, interpretado por Himesh Patel, que sofre um acidente e acorda no hospital como o único ser humano a ter alguma recoleção da banda inglesa.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.