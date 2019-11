A apresentação do livro “Os contos do Beija-Flor” da autoria de Paulo Costa, editado pela Paulinas Editora, irá tomar lugar no Museu de Lamas, sábado, dia 23 de novembro pelas 16h00. A apresentação fica a cargo do Professor Jorge Alves, docente de Educação Moral e Religiosa Católica do Colégio de Lamas.