À4HÁ com Poesia sobre Carris

A Magnólia, tertúlia poética da Biblioteca Pública de S. Paio de Oleiros, apresenta um espetáculo poético-musical no foyer do Cineteatro António Lamoso, já no próximo dia 3 de Outubro, quarta-feira. Sob o tema Poesia sobre Carris, o À4HÁ propõe-se uma espécie de viagem de comboio ao mundo dos comboios. Poemas e canções contarão, da partida à chegada, recorrendo a autores célebres nacionais e estrangeiros, a história emocionante deste meio de transporte, que faz ainda o seu itinerário em terras feirenses.

O espetáculo constitui ainda uma forma de comemorar os 110 anos da linha do Vale do Vouga, inaugurada em 23 de novembro de 1908, com a participação do Rei D. Manuel II. A iniciativa terá a coordenação de Anthero Monteiro, que participa também no guião (poemas) juntamente com António Sampaio Maia (música).

Leia mais na edição impressa do Jornal N.