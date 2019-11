António Zambujo celebra as suas canções no Europarque

Novo álbum,”Do Avesso”, chega ao Grande Auditório do Europarque no dia 7 de dezembro

António Zambujo sobe ao palco do Europarque, no dia 7 de dezembro, às 21h30, para apresentar o seu mais recente álbum “Do Avesso”, que contou com a participação de autores como Miguel Araújo, Luísa Sobral, Márcia, Arnaldo Antunes, entre outros.

Segundo António Zambujo, “menos é mais (…). Eu já tinha pensado que este disco teria de ser diferente. E segui um caminho diferente: acabamos por fugir do som acústico, do balanço brasileiro, e aproximámo-nos mais de outras influências”.