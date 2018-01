É já no próximo dia 17 de Fevereiro que Carminho, cantora e compositora portuguesa,

se apresenta em concerto na sala principal do Cineteatro António Lamoso, em Santa

Maria da Feira, numa sessão com início marcado para as 22h00. O bilhete é pago a

partir dos 3 anos de idade, e o espectáculo destina-se a maiores de 6 anos, e os bilhetes

custarão entre 10 e 15 euros.

Leia mais na edição impressa do Jornal N