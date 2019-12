LaB inDança: Dança inclusiva no palco do Cineteatro António Lamoso

No dia 11 de dezembro, às 21:30h, as portas do auditório do Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira, abrem-se para que o público possa “espreitar” um ensaio aberto do LaB inDança, um projeto que proporciona a toda a população, com especial enfoque às pessoas com deficiência e incapacidade, experiências formativas e performativas na área da Dança. No final deste ensaio aberto acontece uma conversa informal, com público e interpretes, moderada pela escritora e jornalista Cláudia Galhós.